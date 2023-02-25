Машинам теперь не страшны беспилотники

Устройство для защиты легко монтируется на автомобиль.

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В Абу-Даби компания D-Fend Solutions Enforce показала систему защиты автомобиля от дронов. Она, как выражаются разработчики, обволакивает автомобиль, способна обнаружить беспилотник и смягчить последствия его атаки для защиты сидящих в автомобиле людей.

Компания обещает, что устройство мешает только дронам, но не бортовой электронике машины.

Система демонстрировалась на Nissan Patrol, но может легко монтироваться и на любой другой автомобиль. Антенны устанавливаются на крышу при помощи магнитного крепежа или на специальную платформу. Встроенный источник питания обеспечивает сутки непрерывной работы. Дальность действия до 1400 метров.

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Источник: speedme

Фото: D.Novikov