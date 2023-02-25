Машинам теперь не страшны беспилотники — журнал За рулем

Машинам теперь не страшны беспилотники

Устройство для защиты легко монтируется на автомобиль.

Материалы по теме
КАМАЗ печатает детали на 3D-принтере

В Абу-Даби компания D-Fend Solutions Enforce показала систему защиты автомобиля от дронов. Она, как выражаются разработчики, обволакивает автомобиль, способна обнаружить беспилотник и смягчить последствия его атаки для защиты сидящих в автомобиле людей.

Компания обещает, что устройство мешает только дронам, но не бортовой электронике машины.

Машинам теперь не страшны беспилотники

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Система демонстрировалась на Nissan Patrol, но может легко монтироваться и на любой другой автомобиль. Антенны устанавливаются на крышу при помощи магнитного крепежа или на специальную платформу. Встроенный источник питания обеспечивает сутки непрерывной работы. Дальность действия до 1400 метров.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: speedme

Фото: D.Novikov

Наше новое видео
Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома
Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров102
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: