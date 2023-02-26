Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии — журнал За рулем

Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии

Она была создана для Олимпийских игр 1998 года.

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На аукционе Bring a Trailer появилась шестиколесная пожарная машина Honda Acty Crawler 1996 года.

Несмотря на маленькие размеры, машина серьезная: у нее привод на переднюю и заднюю ось, а среднюю можно задействовать, если на две задние оси надеть гусеницы. Проходимость должна получиться впечатляющей.

Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии

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Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии

Двигатель объемом 656 кубических сантиметров, коробка передач механическая 4-ступенчатая. Есть понижающий ряд. Максимальная скорость не указана, но спидометр очень оптимистичен: его шкала заканчивается на отметке 130 км/ч.

Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии

Может показаться, что машина и правда игрушечная, но она служила в пожарной службе Японии, а создана была специально для зимней Олимпиады 1998 года в Нагано. И накатала она за время своей жизни всего 3600 км.

Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии

Аукцион еще идет, текущая ставка составляет 12 750 долларов (примерно 950 тысяч рублей). Подать заявку можно до 17:32 28 февраля.

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Источник: Bring a trailer

Фото: Bring a trailer

Видео: youtube/Lets Drive It

Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии

Она была создана для Олимпийских игр 1998 года.

Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии — фото 1392853Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии — фото 1392855Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии — фото 1392854Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии — фото 1392856Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии
Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии

Она была создана для Олимпийских игр 1998 года.

Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии — фото 1392856Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии — фото 1392855Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии — фото 1392853Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии — фото 1392854Как игрушка: продается необычная пожарная машина из Японии
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