Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха

Британское ателье Aubrey Automobiles показало свой первый завершенный проект — реставрация Land Rover Series III 109 1973 года. На нее было затрачено более 1000 часов, работа заняла 8 месяцев. Но машина не просто была восстановлена, ее доработали.
Рама теперь оцинкована, установлены новые двигатель (бензиновый 2,25 литра), коробка передач, тормоза и подвеска. Руль перенесли на левую сторону и дополнили электроусилителем.
Автомобиль приобрел еще более широкие возможности трансформации кузова, чем было изначально. Съемная крыша сохранилась, но теперь есть также съемный каркас безопасности. Всего есть 8 конфигураций кузова: можно снять верхнюю часть дверей, сложить лобовое стекло и так далее.
В салоне отделка кожей и деревом, порты для зарядки электроники, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay.
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Источник: carscoops
Фото: Aubrey Automobiles