Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха — журнал За рулем

Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха

Перед этим его восстановили до идеального состояния.

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Британское ателье Aubrey Automobiles показало свой первый завершенный проект — реставрация Land Rover Series III 109 1973 года. На нее было затрачено более 1000 часов, работа заняла 8 месяцев. Но машина не просто была восстановлена, ее доработали.

Рама теперь оцинкована, установлены новые двигатель (бензиновый 2,25 литра), коробка передач, тормоза и подвеска. Руль перенесли на левую сторону и дополнили электроусилителем.

Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха

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Автомобиль приобрел еще более широкие возможности трансформации кузова, чем было изначально. Съемная крыша сохранилась, но теперь есть также съемный каркас безопасности. Всего есть 8 конфигураций кузова: можно снять верхнюю часть дверей, сложить лобовое стекло и так далее.

Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха

В салоне отделка кожей и деревом, порты для зарядки электроники, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay.

Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха

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Источник: carscoops

Фото: Aubrey Automobiles

Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха

Перед этим его восстановили до идеального состояния.

Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха — фото 1392869Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха — фото 1392871Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха — фото 1392870Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха
Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха

Перед этим его восстановили до идеального состояния.

Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха — фото 1392870Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха — фото 1392871Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха — фото 1392869Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха
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