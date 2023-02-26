Из классического Land Rover сделали люксовый автомобиль для отдыха

Перед этим его восстановили до идеального состояния.

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Британское ателье Aubrey Automobiles показало свой первый завершенный проект — реставрация Land Rover Series III 109 1973 года. На нее было затрачено более 1000 часов, работа заняла 8 месяцев. Но машина не просто была восстановлена, ее доработали.

Рама теперь оцинкована, установлены новые двигатель (бензиновый 2,25 литра), коробка передач, тормоза и подвеска. Руль перенесли на левую сторону и дополнили электроусилителем.

Автомобиль приобрел еще более широкие возможности трансформации кузова, чем было изначально. Съемная крыша сохранилась, но теперь есть также съемный каркас безопасности. Всего есть 8 конфигураций кузова: можно снять верхнюю часть дверей, сложить лобовое стекло и так далее.

В салоне отделка кожей и деревом, порты для зарядки электроники, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay.

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Источник: carscoops

Фото: Aubrey Automobiles