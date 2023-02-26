Американку задержали за чрезмерную открытость — журнал За рулем

Американку задержали за чрезмерную открытость

Она показывала грудь проезжающим водителям. Полицейским тоже.

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В Ньюкасле (США, штат Индиана) 39-летняя женщина на парковке винного магазина показывала водителям свою грудь.

Прибывшим полицейским она продемонстрировала то же самое. На вопрос о причинах ответила, что это просто весело.

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Полицейские веселья не оценили. Женщине предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Ее арестовали, отправили в больницу для освидетельствования, а затем в тюрьму.

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Источник: fox59.com

Фото: depositphotos

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