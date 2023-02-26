Американку задержали за чрезмерную открытость

Материалы по темеМужчина не разбил врагу машину, но все равно сядет
В Ньюкасле (США, штат Индиана) 39-летняя женщина на парковке винного магазина показывала водителям свою грудь.
Прибывшим полицейским она продемонстрировала то же самое. На вопрос о причинах ответила, что это просто весело.
Материалы по темеПроголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Полицейские веселья не оценили. Женщине предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Ее арестовали, отправили в больницу для освидетельствования, а затем в тюрьму.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: fox59.com
Фото: depositphotos