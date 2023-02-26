Американку задержали за чрезмерную открытость

Она показывала грудь проезжающим водителям. Полицейским тоже.

Материалы по теме Мужчина не разбил врагу машину, но все равно сядет

В Ньюкасле (США, штат Индиана) 39-летняя женщина на парковке винного магазина показывала водителям свою грудь.

Прибывшим полицейским она продемонстрировала то же самое. На вопрос о причинах ответила, что это просто весело.

Полицейские веселья не оценили. Женщине предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Ее арестовали, отправили в больницу для освидетельствования, а затем в тюрьму.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: fox59.com

Фото: depositphotos