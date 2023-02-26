Владельцы Range Rover бьют тревогу: невозможно сделать страховку

Ни на новую, ни на подержанную машину.

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Британские владельцы премиум-внедорожников Range Rover столкнулись с неожиданной проблемой: страховщики отказываются оформлять полисы, а если кто-то и соглашается, то по цене в 2–4 раза выше прежней, что иногда сравнимо с тем, сколько стоит сама машина.

С новыми автомобилями тоже проблема, так как с ноября 2022 года производитель больше не предлагает фирменную страховку.

Причина дефицита предложений — нежелание страховщиков рисковать, ведь в прошлом году угнали более 5000 люксовых внедорожников.

В Land Rover заявили, что о проблеме знают и пытаются повысить угоноустойчивость автомобилей, но сроки возврата собственной страховки не назвали.

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Источник: Autocar

Фото: Jaguar Land Rover