Возможно, самое нелепое ДТП февраля (видео)

Один автомобилист решил помочь другому, когда тот слишком глубоко закопался в снег на своем Kia Cerato...

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Казалось бы, что может пойти не так? Да, водитель Киа поступил опрометчиво, ведь дорога практически едва пробита в целине, и явно не приспособлена для сугубо дорожных машин. Однако рядом оказался верный товарищ, готовый оказать помощь. Несколько попыток сдернуть машину тросом с мертвой точки — и успех, кажется, замаячил где-то рядом, осталось буквально одно усилие... Разумеется, водитель Киа в этот момент сидит за рулем со включенной задней передачей и всячески содействует процессу.

Но это как раз тот случай, когда излишнее старание сыграло злую шутку. Не будет вспоминать пословицу про дурака и его лоб — тем более, что он в этом случае оказался разбит у автомобиля оппонента. Не помогли даже датчики парковки, отчетливо просматривающиеся на белоснежном бампере Киа...