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В Нефтегорском районе Самарской области 25 февраля из-под колес грузовика вылетел металлический предмет и попал в лобовое стекло автомобиля Datsun, двигающегося навстречу.
Удар пришелся на правую сторону машины. Пассажир 2003 года рождения получил травмы лица и был госпитализирован.
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Полиция разыскивает грузовик и его водителя.
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Источник: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области