Предмет прилетел из-под колес в лобовое стекло встречной машины.

Материалы по теме Полиция опубликовала видео задержания вооруженного преступника

В Нефтегорском районе Самарской области 25 февраля из-под колес грузовика вылетел металлический предмет и попал в лобовое стекло автомобиля Datsun, двигающегося навстречу.

Удар пришелся на правую сторону машины. Пассажир 2003 года рождения получил травмы лица и был госпитализирован.

Полиция разыскивает грузовик и его водителя.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области