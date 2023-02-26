Грузовик — страшная сила: кусок железа травмировал пассажира легковушки — журнал За рулем

Грузовик — страшная сила: кусок железа травмировал пассажира легковушки

Предмет прилетел из-под колес в лобовое стекло встречной машины.

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В Нефтегорском районе Самарской области 25 февраля из-под колес грузовика вылетел металлический предмет и попал в лобовое стекло автомобиля Datsun, двигающегося навстречу.

Удар пришелся на правую сторону машины. Пассажир 2003 года рождения получил травмы лица и был госпитализирован.

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Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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