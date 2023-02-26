Не смог разъехаться со встречным: неожиданное решение (видео)

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Как правило, люди способны найти цивилизованный и логичный выход — и кажется, он был и в ситуации, отраженной в видеоролике из Костромы.
Взгляните внимательно, у машины с видеорегистратором явно была возможность «спрятаться» слева, но водитель эту возможность либо не заметил, либо проигнорировал умышленно, либо побоялся лезть в еще большее месиво. Как бы то ни было, машины сошлись на одной полосе...
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Думаете, все закончится обычным в таких случаях стоянием до последнего? Или бурным выяснением отношений? Отнюдь нет! Водитель маршрутки демонстрирует творческий подход и невозмутимость.
- А в Тверской области ситуация с упавшей на льду бабушкой получила правильное развитие.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Источник: Дальнобойщики