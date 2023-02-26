Не смог разъехаться со встречным: неожиданное решение (видео) — журнал За рулем

Не смог разъехаться со встречным: неожиданное решение (видео)

Ситуация по зиме очень знакомая — рыхлая колея, в соседнем ряду плотным рядом припаркованы машины, навстречу едет автомобиль.

Материалы по теме
58 попыток — и права в кармане. Ему точно надо за руль?

Как правило, люди способны найти цивилизованный и логичный выход — и кажется, он был и в ситуации, отраженной в видеоролике из Костромы.

Взгляните внимательно, у машины с видеорегистратором явно была возможность «спрятаться» слева, но водитель эту возможность либо не заметил, либо проигнорировал умышленно, либо побоялся лезть в еще большее месиво. Как бы то ни было, машины сошлись на одной полосе...

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Думаете, все закончится обычным в таких случаях стоянием до последнего? Или бурным выяснением отношений? Отнюдь нет! Водитель маршрутки демонстрирует творческий подход и невозмутимость.

Источник: Дальнобойщики

Наше новое видео
Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома
Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров178
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: