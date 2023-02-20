Что делать, если бабушка поскользнулась на льду (видеоинструкция)

Где-то в Тверской области бабушка собралась переходить дорогу, но поскользнулась на льду и упала прямо на проезжую часть.
Не исключено, что кто-то в этой ситуации счел бы возможным цинично заснять падение на камеру, иные просто проехали или прошли бы мимо.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Но как же здорово, когда находится герой, который все делает правильно и дает всем остальным четкий ориентир: нормальное человеческое поведение — это вот так.
Смотрите, автомобилист останавливается, выходит из авто и помогает женщине подняться.
Источник пишет, что после этого парень посадил пострадавшую в свою машину и довез до дома.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Дальнобойщики
Фото: скриншот видео VK
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