Что делать, если бабушка поскользнулась на льду (видеоинструкция) — журнал За рулем

Что делать, если бабушка поскользнулась на льду (видеоинструкция)

Как однажды сказал поэт, буря времени сносит все, а потому впору готовить инструкции даже для самых, казалось бы, элементарных ситуаций.

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Где-то в Тверской области бабушка собралась переходить дорогу, но поскользнулась на льду и упала прямо на проезжую часть.

Не исключено, что кто-то в этой ситуации счел бы возможным цинично заснять падение на камеру, иные просто проехали или прошли бы мимо.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Но как же здорово, когда находится герой, который все делает правильно и дает всем остальным четкий ориентир: нормальное человеческое поведение — это вот так.

Смотрите, автомобилист останавливается, выходит из авто и помогает женщине подняться.

Источник пишет, что после этого парень посадил пострадавшую в свою машину и довез до дома.

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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