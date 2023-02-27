Некультурная столица: проехал по поребрику и попытался избить пешехода (видео)

24 февраля в Санкт-Петербурге гражданин заснял эпизод, случившийся с ним на улице Шевченко.
Судя по видео, он спокойно шел по дорожке, когда ему навстречу выкатилась видавшая виды Honda CR-V. Водителя ничуть не смущало нахождение в пешеходной зоне (а может быть, напротив, он занервничал и в стрессе решил перейти сразу в нападение), и, завидев в руках пешехода телефон, он грубо спросил, хочет ли пешеход перекрыть дорогу.
На резонное замечание об отсутствии дороги для машин он перешел к оскорблениям, после чего выбил телефон из рук.
Видео получилось в высшей степени динамичное. Но на этом история не заканчивается, и особый интерес ей придает съемка из окна ближайшего дома.
Одно в истории плохо: нет хэппи-энда с наказанием этого вопиющего хамства.
- Зато вороны в Петербурге культурные, умеют переходить дорогу.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Источник: Главная дорога