Из Lego собрали настоящий внедорожник — журнал За рулем

Из Lego собрали настоящий внедорожник

Модель пришлось многократно переделывать.

Материалы по теме
Эта тропинка вас уничтожит! Экстремальные соревнования в Англии (видео)

Конструктор Lego — это не только кубики, но иногда еще и шестеренки и даже моторы. И на нем может быть весьма интересно изучать, как, например, влияют на проходимость разные факторы.

Этим и занялись авторы видео на youtube. Они стали изучать, почему вездеходы застревают в песке и как заставить их ехать лучше. В ходе ролика они меняют ширину колес, их количество, развесовку, тип привода, добавляют блокировку дифференциала.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В результате практически никакая в плане проходимости первоначальная модель превращается в серьезный вездеход, пусть и сделанный из конструктора.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: youtube/Brick Technology

Фото: Chevrolet

Наше новое видео
Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома
Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров39
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: