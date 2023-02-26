Из Lego собрали настоящий внедорожник

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Конструктор Lego — это не только кубики, но иногда еще и шестеренки и даже моторы. И на нем может быть весьма интересно изучать, как, например, влияют на проходимость разные факторы.
Этим и занялись авторы видео на youtube. Они стали изучать, почему вездеходы застревают в песке и как заставить их ехать лучше. В ходе ролика они меняют ширину колес, их количество, развесовку, тип привода, добавляют блокировку дифференциала.
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В результате практически никакая в плане проходимости первоначальная модель превращается в серьезный вездеход, пусть и сделанный из конструктора.
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Источник: youtube/Brick Technology
Фото: Chevrolet