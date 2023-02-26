Китайская Camry оказалась дешевле российской — журнал За рулем

Китайская Camry оказалась дешевле российской

У российских дилеров сейчас можно найти оба варианта.

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В России в некоторых салонах появились в продаже Toyota Camry, сделанные в Китае.

Внешне такие машины отличаются от наших панорамной крышей, оригинальными цветами и двумя выхлопными трубами вместо одной. Весомый минус — отсутствие подогревов сидений. Если они нужны, то придется отдать за каждое кресло 25 тысяч рублей за дилерскую установку.

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Мультимедийная система без русского языка. Английский есть в интерфейсе, но онлайн-сервисы на китайском. Дилер работает над русификацией.

Под капотом двигатель 2,5 л мощностью 209 л.с. (у российского варианта 199,9 л.с.).

Цена китайской Camry от 4,49 млн рублей. На машину дается гарантия при условии обслуживания в том же холдинге, где она покупалась. Оставшиеся экземпляры российской сборки, как правило, дороже. Например, за вариант с тем же мотором в версии GR Sport хотят 5,5 миллиона.

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Источник: autonews

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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