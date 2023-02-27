У Changan новый конкурент Kia и Hyundai

Седан Yida предлагается в трех комплектациях по цене от 1,2 млн рублей.

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В первом квартале в продаже появится новый седан Changan — Yida, который уже доступен для предзаказа в Китае.

Он построен на платформе Ark и будет продаваться по цене от 110 000 до 130 000 юаней, или от 1,2 млн до 1,4 млн рублей.

Автомобиль имеет бескаркасную решетку радиатора, длинные и узкие фары, вертикальные воздухозаборники — и все вместе это выглядит современно и спортивно.

По своим габаритам седан больше, чем, например, Hyundai Elantra, но меньше, чем Sonata. Его длина составляет 4770 мм, а колесная база достигает 2765 мм, что обещает простор на втором ряду сидений и вместительный багажник.

Салон выполнен в минималистском стиле. Естественно, здесь есть цифровая панель приборов и большой вертикальный 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы, а также двухспицевое многофункциональное рулевое колесо.

В комплектацию также входят люк в крыше, автоматический датчик открытия двери багажника, запуск двигателя с кнопки и дистанционный запуск двигателя, климатическая система с воздуховодами на втором ряду сидений, 4 динамика, круиз-контроль, парктроники и камера заднего вида, система мониторинга слепых зон, автономный парковщик, система контроля давления воздуха в шинах и многое другое.

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Новинка оснащается четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом Blue Whale NE1.5T нового поколения. Его мощность составляет 170 л.с. и 260 Нм. Топливо в камеры сгорания распыляется под высоким давлением (350 бар).

В паре с двигателем идет 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод — передний. В результате расход топлива в смешанном режиме составляет всего 5,99 л на 100 км пути.

Hyundai показал последнюю Sonata — в ходе обновления седан получил фары как у Kona, но сохранил бензиновые двигатели.

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Фото: Changan