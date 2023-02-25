Hyundai показал последнюю Sonata

В ходе обновления седан получил фары как у Kona, но сохранил бензиновые двигатели.

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Hyundai Sonata готовится покинуть рынок. Седьмое поколение модели станет последним, и вот каким будет его обновленная версия.

У нас есть только пара размытых фотографий с корейских форумов. Они, похоже, были сделаны, когда машина снималась для рекламы. Эти изображения подтверждают, что обновленная Sonata получит оптику во всю ширину передней части, как у новых Kona, Grandeur и Staria.

Узкая полоса, идущая под кромкой капота и через оба крыла, является всего лишь дневным ходовым огнем. Настоящие фары спрятаны в темных углублениях бампера по обеим сторонам шестиугольной решетки радиатора.

Некоторые элементы декора говорят о том. Что перед нами седан в версии N-Line. То есть, обычная версия седана будет поскромнее.

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На втором изображении показана задняя часть Сонаты. Тут тоже произошли некоторые изменения — это широкая полоса фонарей на крышке багажника.

Если обновленная Sonata останется с прежней линейкой двигателей, а скорее всего, так оно и будет, то седан будет иметь мощность 150 или 180 л.с.

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Фото: Bobaedream