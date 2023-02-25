Hyundai показал последнюю Sonata

Hyundai Sonata готовится покинуть рынок. Седьмое поколение модели станет последним, и вот каким будет его обновленная версия.
У нас есть только пара размытых фотографий с корейских форумов. Они, похоже, были сделаны, когда машина снималась для рекламы. Эти изображения подтверждают, что обновленная Sonata получит оптику во всю ширину передней части, как у новых Kona, Grandeur и Staria.
Узкая полоса, идущая под кромкой капота и через оба крыла, является всего лишь дневным ходовым огнем. Настоящие фары спрятаны в темных углублениях бампера по обеим сторонам шестиугольной решетки радиатора.
Некоторые элементы декора говорят о том. Что перед нами седан в версии N-Line. То есть, обычная версия седана будет поскромнее.
На втором изображении показана задняя часть Сонаты. Тут тоже произошли некоторые изменения — это широкая полоса фонарей на крышке багажника.
Если обновленная Sonata останется с прежней линейкой двигателей, а скорее всего, так оно и будет, то седан будет иметь мощность 150 или 180 л.с.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Названы самые ломучие автомобили 2023 года — составленный JD Power рейтинг традиционно возглавила британская марка автомобилей.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Bobaedream