Стала известна дата премьеры прототипа «Атома» — журнал За рулем

Стала известна дата премьеры прототипа «Атома»

За счет легкового направления КАМАЗ рассчитывает получить дополнительный доход.

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Прототип легкового электромобиля «Атом» будет представлен уже будущей весной, сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин на итоговой сессии городского совета Набережных Челнов.

По его словам, премьера прототипа намечена на май 2023 года. А уже к 2030 году за счет развития направления легковых электромобилей компания рассчитывает получить дополнительно 350 млрд рублей выручки.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Разработкой электромобиля занимается одноименный стартап, принадлежащий Сергею Когогину и предпринимателю Рубену Варданяну.

Старт продаж «Атома» намечен на 2025 год. А в декабре прошлого года «Атом» был выделен в отдельный бренд.

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Источник: Вести КАМАЗа

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