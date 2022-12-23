В России появится новая компания по разработке легковых автомобилей

Новая структура КАМАЗа займется всеми легковыми электромобилями, в которых так или иначе задействован производитель.

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Глава КАМАЗа Сергей Когогин отметил, что автогигант продолжит участие в проекте Москвич как технологический партнер, а к июню 2023 года определится с параметрами и акционерным капиталом компании, которая займется всем легковыми проектами, включая электромобиль Атом. Бренд КАМАЗ для этой компании использоваться не будет, сказал Когогин.

По его словам, КАМАЗ не занялся бы легковым бизнесом, но в текущей ситуации на рынке в этом есть «социальная функция».

«Я допускаю, что АВТОВАЗ сможет производить до полумиллиона автомобилей, мощности у них есть, но наш потребитель уже давно очень высоко интеллектуальный и хотел бы иметь выбор»,— сказал Когогин.

Он подчеркнул, что КАМАЗ будет инвестировать средства в проекты по электродвижению, а России следует вернуться к ситуации, когда 80% рынка обеспечивает собственное производство.

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Источник: Коммерсант

Фото: АГН «Москва»