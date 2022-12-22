И грязные номера тоже прочитают: тестируют новую нейросеть

Тестирование нейросети, которая сможет распознавать загрязненные автомобильные номера, планируется провести уже в следующем году на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области и на открытых участках трассы М-12.
«Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы», — говорится в сообщении концерна «Телематика» — разработчиком решения в области интеллектуальных транспортных систем.
Программное обеспечение с элементами нейросети будет подключено к системе распознавания номеров компании «Единый оператор». Она занимается системой безбарьерной оплаты на платных магистралях.
Если испытания покажут положительный результат, то соответствующие поправки будет предложено внести в правовую базу, чтобы учитывать данные при вынесении административных постановлений.
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Источник: Газета.ru
Фото: АГН «Москва», depositphotos.com