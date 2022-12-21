Что покупают к Новому году: интересный расклад на авторынке

Автомобили китайского производства впервые за всю историю стали самыми продаваемыми автомобилями на российском рынке.
За период с 12 по 18 декабря 2022 года россияне приобрели 3742 новых легковых автомобиля китайских марок, или 34,8% от всего объема проданных легковушек.
Машины отечественных брендов купили за этот же период в количестве 3715 штук, большая часть из них — 3489 — приходится на долю продукции АВТОВАЗа.
Из «китайцев» самыми продаваемыми стали Chery (1439 шт.), Geely (997 шт.) и Haval (705 шт.). Кроме них, в топ-5 попал корейский бренд Kia (778 шт.).
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Источник: Автостат
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС