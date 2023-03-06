На «Автоторе» будут выпускать не только легковые автомобили

Губернатор Калининградской области рассказал о планах автозавода.

«Автотор» уже в марте планирует начать продажи седанов Kaiyi E5.

Но, как стало известно, только легковым транспортом калининградский автозавод ограничиваться не намерен: в планах – производство небольших грузовиков и легких коммерческих автомобилей.

Все, наверное, слышали, что «Автотор» перезапустил производство и будет его наращивать. В январе запустили линию по производству китайских автомобилей Kaiyi. В перспективе проекты по производству легких коммерческих автомобилей, небольших грузовиков и, в том числе, электромобилей», – сообщил глава региона Антон Алиханов.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Какими-либо подробностями он делится не стал.

Губернатор напомнил, что «Автотор» уже инвестировал более двух миллиардов рублей в производственную площадку для сборки электромобилей собственного производства.

Ранее Алиханов озвучивал, что «Автотор» ведет переговоры с производителями из разных азиатских стран, причем не только из Китая.

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Источник: Telegram

Фото: https://vk.com/avtotor_ru