Не только китайцы: в производстве на «Автоторе» нашлись новые заинтересованные — журнал За рулем

Не только китайцы: в производстве на «Автоторе» нашлись новые заинтересованные

В сборке автомобилей на мощностях завода «Автотор» заинтересованы не только китайские автоконцерны, но и компании из других стран Азии, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Материалы по теме
Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором

«Автотор ведет переговоры и с другими азиатскими производителями — не буду называть страны, но есть и производители не из Китая», — отметил глава региона.

Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов заявлял о том, что «Автотор» будет выпускать автомобили трех брендов. В перспективе их число может быть увеличено, но не в этом году.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Первой моделью, выпуск которой наладили в Калининграде после ухода прежних партнеров, стал седан Kaiyi E5, старт продаж намечен на март. На первом этапе сборка автомобилей будет осуществляться на базе сваренных и окрашенных кузовов с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Источник: ТАСС

Фото: Avtotor/vk

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР
Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров81
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: