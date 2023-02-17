Не только китайцы: в производстве на «Автоторе» нашлись новые заинтересованные

В сборке автомобилей на мощностях завода «Автотор» заинтересованы не только китайские автоконцерны, но и компании из других стран Азии, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Автотор ведет переговоры и с другими азиатскими производителями — не буду называть страны, но есть и производители не из Китая», — отметил глава региона.

Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов заявлял о том, что «Автотор» будет выпускать автомобили трех брендов. В перспективе их число может быть увеличено, но не в этом году.

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Первой моделью, выпуск которой наладили в Калининграде после ухода прежних партнеров, стал седан Kaiyi E5, старт продаж намечен на март. На первом этапе сборка автомобилей будет осуществляться на базе сваренных и окрашенных кузовов с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства.

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Источник: ТАСС

Фото: Avtotor/vk