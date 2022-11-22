«Автотор» будет выпускать машины трех новых брендов

Со временем их число может вырасти.

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Калининградский «Автотор» планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов, заявил глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.

«Пока о трех… В перспективе количество новых партнеров может увеличиться, но не до конца этого года. При этом из этих трех кто-то может и выпасть, все очень зыбко в условиях санкций», — сообщил он.

Уточнять, о каких партнерах идет речь, он не стал, хотя подтвердил, что сотрудничество будет, в том числе, с азиатскими компаниями. Запуск производства запланирован на конец текущего года.

О причинах такой скрытности Валерий Горбунов тоже сказал — есть классические обязательства по соглашениям о конфиденциальности. Любое заявление о партнерстве не может быть односторонним, хотя решение уже принято.

Эксперты предполагают, что речь может идти о брендах BAIC, JAC и Chery, но официальное заявление будет сделано чуть позже.

Справка

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Калининградский автохолдинг «Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. До весны 2022 года здесь выпускали модели BMW, Kia и Hyundai. В данный момент сборка приостановлена.