Новый седан Kaiyi E5: порядок цен, плюсы и минусы, старт продаж — в марте — журнал За рулем

Новый седан Kaiyi E5: порядок цен, плюсы и минусы, старт продаж - в марте

В первую очередь автомобили появятся в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других городах-миллионниках.

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Производство седанов E5 уже началось на заводе «Автотор» в Калининграде в конце декабря.

По сути, Kaiyi E5 — это модернизация модели Chery Arrizo 7.

Старт продаж седанов Kaiyi E5 в России намечен на март, об этом сообщил представитель бренда Дмитрий Иванов.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков успел ознакомиться с автомобилем и среди его плюсов отмечает:

  • известный мотор Chery Acteco с чугунным блоком и цепным приводом
  • известный вариатор CVT9
  • можно заправлять АИ-92
  • ABS и ESP уже в базе
  • две подушки (в топе — четыре)
  • обогрев сидений (обещают обогрев руля и ветрового)
  • дешевые запчасти
  • хорошее оснащение в топе (светодиодные фары, беспроводная зарядка, люк)
  • гарантия три года или 100 000 км
  • сзади просторно, как в Элантре
  • большой багажник

Заметил он и недочеты:

  • руль регулируется только по углу наклона
  • пластиковая защита мотора
  • не очень большой клиренс
  • нет атмосферного мотора
  • нет климат-контроля.

Цены еще не называли, но по прогнозам специалиста, с механической КП и в стандартном оснащении за автомобиль могут попросить 1,6 млн рублей; с вариатором и полным фаршем Kaiyi E5 может стоить около 2 млн рублей.

Источник: «Китайские автомобили», Телеграм/Я за рулем Maxim Kadakov

Фото: Виталий Невар/ТАСС

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