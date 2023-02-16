Новый седан Kaiyi E5: порядок цен, плюсы и минусы, старт продаж - в марте

В первую очередь автомобили появятся в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других городах-миллионниках.

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Производство седанов E5 уже началось на заводе «Автотор» в Калининграде в конце декабря.

По сути, Kaiyi E5 — это модернизация модели Chery Arrizo 7.

Старт продаж седанов Kaiyi E5 в России намечен на март, об этом сообщил представитель бренда Дмитрий Иванов.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков успел ознакомиться с автомобилем и среди его плюсов отмечает:

известный мотор Chery Acteco с чугунным блоком и цепным приводом

известный вариатор CVT9

можно заправлять АИ-92

ABS и ESP уже в базе

две подушки (в топе — четыре)

обогрев сидений (обещают обогрев руля и ветрового)

дешевые запчасти

хорошее оснащение в топе (светодиодные фары, беспроводная зарядка, люк)

гарантия три года или 100 000 км

сзади просторно, как в Элантре

большой багажник

Заметил он и недочеты:

руль регулируется только по углу наклона

пластиковая защита мотора

не очень большой клиренс

нет атмосферного мотора

нет климат-контроля.

Цены еще не называли, но по прогнозам специалиста, с механической КП и в стандартном оснащении за автомобиль могут попросить 1,6 млн рублей; с вариатором и полным фаршем Kaiyi E5 может стоить около 2 млн рублей.

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Источник: «Китайские автомобили», Телеграм/Я за рулем Maxim Kadakov

Фото: Виталий Невар/ТАСС