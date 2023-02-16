Новый седан Kaiyi E5: порядок цен, плюсы и минусы, старт продаж - в марте

Производство седанов E5 уже началось на заводе «Автотор» в Калининграде в конце декабря.
По сути, Kaiyi E5 — это модернизация модели Chery Arrizo 7.
Старт продаж седанов Kaiyi E5 в России намечен на март, об этом сообщил представитель бренда Дмитрий Иванов.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков успел ознакомиться с автомобилем и среди его плюсов отмечает:
- известный мотор Chery Acteco с чугунным блоком и цепным приводом
- известный вариатор CVT9
- можно заправлять АИ-92
- ABS и ESP уже в базе
- две подушки (в топе — четыре)
- обогрев сидений (обещают обогрев руля и ветрового)
- дешевые запчасти
- хорошее оснащение в топе (светодиодные фары, беспроводная зарядка, люк)
- гарантия три года или 100 000 км
- сзади просторно, как в Элантре
- большой багажник
Заметил он и недочеты:
- руль регулируется только по углу наклона
- пластиковая защита мотора
- не очень большой клиренс
- нет атмосферного мотора
- нет климат-контроля.
Цены еще не называли, но по прогнозам специалиста, с механической КП и в стандартном оснащении за автомобиль могут попросить 1,6 млн рублей; с вариатором и полным фаршем Kaiyi E5 может стоить около 2 млн рублей.
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Источник: «Китайские автомобили», Телеграм/Я за рулем Maxim Kadakov
Фото: Виталий Невар/ТАСС
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