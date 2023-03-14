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Еще одну модель Лады вернули в продажу

Это автомобиль повышенной проходимости.

За РулемНа АВТОВАЗе рассказали, как разгоняется Vesta с мотором 90 л.с.

Возобновлены продажи модели повышенной проходимости Niva Bronto, которую выпускает ВИС-АВТО – дочерняя компания АВТОВАЗа.

Автомобиль построен на базе 3-дверной Нивы Legend, у него более строгий дизайн и улучшенные характеристики.

За Рулем

У Бронто изменена геометрия кузова (клиренс 240 мм, увеличен ход подвесок), усилена задняя ось, доработаны амортизаторы. В переднем и заднем мостах есть самоблокирующиеся винтовые дифференциалы.

Все конструктивные доработки сертифицированы, и, в отличие от самостоятельно доработанных автомобилей, Niva Bronto проходит техосмотр, регистрацию в ГИБДД и сохраняет гарантию АВТОВАЗа.

Автомобиль доступен в двух комплектациях: Luxe и Prestige.

В оснащение Luxe входят металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса со специальными шинами c развитым протектором и внешним диаметром 29 дюймов.

Prestige дополняют измененная решетка радиатора и пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманки. Для модели доступна установка сертифицированной световой панели на крышу.

Цены на Бронто стартуют от 1 175 900 рублей.

Источник и фото: АВТОВАЗ

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 4263
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

За РулемСтепанов Илья
LADA Niva Legend  2013/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

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