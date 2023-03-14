Еще одну модель Лады вернули в продажу
Возобновлены продажи модели повышенной проходимости Niva Bronto, которую выпускает ВИС-АВТО – дочерняя компания АВТОВАЗа.
Автомобиль построен на базе 3-дверной Нивы Legend, у него более строгий дизайн и улучшенные характеристики.
У Бронто изменена геометрия кузова (клиренс 240 мм, увеличен ход подвесок), усилена задняя ось, доработаны амортизаторы. В переднем и заднем мостах есть самоблокирующиеся винтовые дифференциалы.
Все конструктивные доработки сертифицированы, и, в отличие от самостоятельно доработанных автомобилей, Niva Bronto проходит техосмотр, регистрацию в ГИБДД и сохраняет гарантию АВТОВАЗа.
Автомобиль доступен в двух комплектациях: Luxe и Prestige.
В оснащение Luxe входят металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса со специальными шинами c развитым протектором и внешним диаметром 29 дюймов.
Prestige дополняют измененная решетка радиатора и пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманки. Для модели доступна установка сертифицированной световой панели на крышу.
Цены на Бронто стартуют от 1 175 900 рублей.
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Источник и фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!