Еще одну модель Лады вернули в продажу

Это автомобиль повышенной проходимости.

Возобновлены продажи модели повышенной проходимости Niva Bronto, которую выпускает ВИС-АВТО – дочерняя компания АВТОВАЗа.

Автомобиль построен на базе 3-дверной Нивы Legend, у него более строгий дизайн и улучшенные характеристики.

У Бронто изменена геометрия кузова (клиренс 240 мм, увеличен ход подвесок), усилена задняя ось, доработаны амортизаторы. В переднем и заднем мостах есть самоблокирующиеся винтовые дифференциалы.

Все конструктивные доработки сертифицированы, и, в отличие от самостоятельно доработанных автомобилей, Niva Bronto проходит техосмотр, регистрацию в ГИБДД и сохраняет гарантию АВТОВАЗа.

Автомобиль доступен в двух комплектациях: Luxe и Prestige.

В оснащение Luxe входят металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса со специальными шинами c развитым протектором и внешним диаметром 29 дюймов.

Prestige дополняют измененная решетка радиатора и пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманки. Для модели доступна установка сертифицированной световой панели на крышу.

Цены на Бронто стартуют от 1 175 900 рублей.

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Источник и фото: АВТОВАЗ