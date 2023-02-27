На АВТОВАЗе рассказали, какие моторы получит Niva после модернизации — журнал За рулем

На АВТОВАЗе рассказали, какие моторы получит Niva после модернизации

О планах улучшения внедорожника рассказал глава компании Максим Соколов.

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Максим Соколов отметил, что уже в этом году на определенную партию Lada Niva будут ставить новый двигатель мощностью 106 л. с., а в спортивную версию — вазовский 16-клапанный мотор мощностью 126 лошадиных сил.

Разгон до сотни сократится с 19 секунд до 12 при сохранении всех внедорожных характеристик, отметил он.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сейчас Niva во всех исполнениях комплектуется 8-клапанным мотором 1,7 литра, мощностью 83 л.с.

Источник: «Парламентская газета»

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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