О планах улучшения внедорожника рассказал глава компании Максим Соколов.

Максим Соколов отметил, что уже в этом году на определенную партию Lada Niva будут ставить новый двигатель мощностью 106 л. с., а в спортивную версию — вазовский 16-клапанный мотор мощностью 126 лошадиных сил.

Разгон до сотни сократится с 19 секунд до 12 при сохранении всех внедорожных характеристик, отметил он.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сейчас Niva во всех исполнениях комплектуется 8-клапанным мотором 1,7 литра, мощностью 83 л.с.

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Источник: «Парламентская газета»

Фото: АВТОВАЗ