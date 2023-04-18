Возможно, самая неудачная покупка автомобиля в истории

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В Сети появилась история крайне неудачной покупки автомобиля BMW M6 жителем Подмосковья. Сообщается, что о таком автомобиле Федор (возможно, имя изменено) мечтал давно, и вот попался интересный экземпляр за 2,6 млн рублей.

Эту машину посоветовал Даниил, представившийся совладельцем автосалона, хорошо разбирающимся в технике. Состояние предложенной BMW, по его словам, было идеальным. Однако это оказалось не так.

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Поломки начали преследовать Федора сразу после покупки, и одна из них оказалась столь существенной, что поврежденный узел нашелся лишь в Екатеринбурге. Доставить самолетом узел не получалось, и поэтому пришлось… купить ГАЗель за 400 тысяч рублей.

По дороге из Екатеринбурга в Москву везущая ценную запчасть ГАЗель сгорела вместе с грузом. Тогда Даниил посоветовал Федору продать BMW по частям, а сам вызвался выступить посредником. Федор получил деньги за кузов машины, однако за остальное выплат не дождался.

Когда он кинулся выяснять, в чем дело, оказалось, что его машину не разбирали, а переоформили на другого человека. После этого Федор обратился в полицию. Свой ущерб он оценил в 4,9 млн рублей.

За Рулем

Источник: Baza

Фото: Unsplash, https://t.me/bazabazon

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