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Как в два счета определить скрученный пробег у автомобиля?

Лайфхаки «За рулем» — теперь в VK Клипах. Здесь мы будем давать советы и развенчивать самые распространенные мифы об эксплуатации и ремонте авто.

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Мы будем говорить на разные темы, так или иначе связанные с эксплуатацией автомобиля, безопасностью на дорогах (и тротуарах) и т.д.

А еще к нашей дружной команде примкнули молодые и амбициозные блогеры, которым тоже есть что рассказать об автомобилях и заботах водителя. Под присмотром наших экспертов они уже готовят увлекательный контент. С него и начнем.

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Как определить, что у машины скручен пробег?

За РулемСкрученный пробег — все способы узнать правду

Гигантский пробег автомобиля выдают разные признаки:

  • маркировка на стеклах и оптике
  • мутные стекла фар
  • состояние обивки салона и особенно органов управления
  • изношенность педалей.

Пожалуй, всё из перечисленного можно замаскировать нехитрыми косметическими процедурами, а свежую дату изготовления стекол списать на действия вандалов или прилетевший камешек из-под грузовика. Но как определить манипуляции с одометром?

Блогер Никита Серов дал несколько дельных советов тем, кто планирует приобрести машину с пробегом. Вот как легко определить скрученный пробег:

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