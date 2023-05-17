Как в два счета определить скрученный пробег у автомобиля?
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Как определить, что у машины скручен пробег?
Гигантский пробег автомобиля выдают разные признаки:
- маркировка на стеклах и оптике
- мутные стекла фар
- состояние обивки салона и особенно органов управления
- изношенность педалей.
Пожалуй, всё из перечисленного можно замаскировать нехитрыми косметическими процедурами, а свежую дату изготовления стекол списать на действия вандалов или прилетевший камешек из-под грузовика. Но как определить манипуляции с одометром?
Блогер Никита Серов дал несколько дельных советов тем, кто планирует приобрести машину с пробегом. Вот как легко определить скрученный пробег:
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