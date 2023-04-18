Hyundai Mufasa: замена Tucson представлена в Шанхае
Продолжается Шанхайский автосалон, «За рулем» находится на месте событий и c удовольствием знакомит вас с новинками, которые скоро могут оказаться в России. Одна из таких – это Hyundai Mufasa, у которого есть все предпосылки приехать в РФ по схеме параллельного импорта.
Габариты кроссовера составляют 4475 х 1850 х 1665 мм при колесной базе 2680 мм. То есть это машина размером с Hyundai Tucson.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Двигатель – уже знакомый в России G4NJ (производство – Shandong Hyundai Wia Automobile Engine Co., Ltd.) мощностью 161 л.с. Ранее сообщалось, что масса кроссовера составляет 1910 кг, и указанный движок позволяет достигнуть максималки в 187 км/ч.
В интерьере обращает на себя внимание длинный экран, объединяющий функции приборки и мультимедиа, и оригинально открывающийся «верхний бардачок».
Кстати, помимо обычного Муфаса предполагается еще версия Adventure.
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