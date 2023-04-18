#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Hyundai Mufasa: замена Tucson представлена в Шанхае

Габариты те же, внешность и интерьер интересные, а двигатель простой и известный.

За РулемЧто делают водители с зимними шинами: 3 типичные схемы

Продолжается Шанхайский автосалон, «За рулем» находится на месте событий и c удовольствием знакомит вас с новинками, которые скоро могут оказаться в России. Одна из таких – это Hyundai Mufasa, у которого есть все предпосылки приехать в РФ по схеме параллельного импорта.

Габариты кроссовера составляют 4475 х 1850 х 1665 мм при колесной базе 2680 мм. То есть это машина размером с Hyundai Tucson.

За Рулем
За Рулем

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Двигатель – уже знакомый в России G4NJ (производство – Shandong Hyundai Wia Automobile Engine Co., Ltd.) мощностью 161 л.с. Ранее сообщалось, что масса кроссовера составляет 1910 кг, и указанный движок позволяет достигнуть максималки в 187 км/ч.

В интерьере обращает на себя внимание длинный экран, объединяющий функции приборки и мультимедиа, и оригинально открывающийся «верхний бардачок».

За Рулем

Кстати, помимо обычного Муфаса предполагается еще версия Adventure.

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2626
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0