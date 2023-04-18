Haval презентовал два кроссовера с инновационной гибридной системой

Впрочем, привлекает внимание и интересный дизайн новинок.

На Шанхайском мотор-шоу компания Haval представила кроссоверы Xiaolong и Xiaolong Max из нового семейства Haval Dragon. Цену на новинки представители автопроизводителя не назвали, а вот про инновационный гибрид – рассказали.

Новое семейство Haval Dragon будет включать в себя кроссоверы, силовая установка которых состоит из 1,5-литрового ДВС, электромотора на задней оси и 2-ступенчатой гибридной трансмиссии DHT. Роль тягового аккумулятора исполняет батарея NMC емкостью 19,2 кВт⋅ч, которой хватит на 83 км пробега только на электроэнергии.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Младший кроссовер - Haval Xiaolong – имеет размеры 4600 х 1877 х 1675 мм при колесной базе 2710 мм.

Внешне из-за закрытой передней части он напоминает электромобиль, хотя по факту является гибридом.

За доступ воздуха к ДВС отвечает воздухозаборник в нижней части.

Более крупный Xiaolong Max также отличается необычным экстерьером с безрамочной решеткой радиатора и фарами, напоминающими клыки. Его размеры - 4758 х 1895 х 1725 мм при колесной базе 2800 мм. Комплектуется этот кроссовер двигателем мощностью 116 л.с., связанным с 204-сильным электромотором.

Появятся ли кроссоверы на российском рынке, пока неизвестно.

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Источник: Китайские автомобили