3 ошибки водителя, которые убивают кондиционер

А вы время от времени включаете кондиционер зимой?

Заметили, что кондиционер уже работает не так эффективно? Скорее всего, вскоре он и вовсе перестанет холодить, и частично мы сами в этом виноваты, полагает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Среди самых распространенных ошибок он называет следующие:

1. Мы не следим за состоянием трубок системы кондиционирования. На некоторых автомобилях они располагаются на горизонтальных частях лонжерона или брызговика кузова. Туда зимой попадает грязная и соленая вода — и начинается электрохимическая коррозия. Как предотвратить? Промывать трубки кондиционера водой.

2. Если дело дошло до заправки кондиционера, обращаемся в первую попавшуюся контору, чтобы «просто добавили фреончика». На самом деле следует проверить систему на герметичность, возможно, дозаправить масла и добавить правильный хладагент. Уже давно почти повсеместно применяется R134A.

3. Не включаем кондиционер зимой. Периодически это нужно делать! Масло в кондиционере за несколько месяцев бездействия стекает вниз и перестает смазывать многочисленные резиновые уплотнения. Они пересыхают, растрескиваются и хуже держат давление. Автоматика в мороз включиться не даст, но в период оттепели либо на подземной парковке «погоняйте» его несколько минут, это будет полезно.

Но и это еще не все! Подробнее читайте в нашем материале.

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