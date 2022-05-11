Реанимация кондиционера своими силами: инструкция «За рулем»

Пришло тепло — и выяснилось, что «кондей» в вашей машине захандрил. Рассказываем, как восстановить нормальную работу полезного устройства.

Все проблемы можно разделить на две части: либо кондиционер вообще не включается, либо кажется, что он холодит неэффективно.

Для начала проведем диагностику.

Кондиционер полезен не только в жару: когда в дождливую погоду запотевают стекла, он эффективно их сушит.

1. Кондиционер не включается

На большинстве автомобилей есть индикатор включения кондиционера. Если он не загорается (или не гаснет, как у некоторых Renault), то — увы: кондей точно не работает.

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Есть и косвенные признаки работоспособности кондиционера. Самый очевидный — поступление из дефлекторов охлажденного воздуха. Кроме того, при работе охладителя:

немного повышаются обороты холостого хода;

у слабеньких машин, особенно без турбонаддува, мотор начинает хуже тянуть;

порой при включении из-под капота доносится довольно громкий щелчок;

на некоторых автомобилях под капотом сразу же просыпается вентилятор, обдувающий конденсатор системы охлаждения.

Убедившись, что кондиционер точно не желает работать, выясняем причину.

Система кондиционирования воздуха: 1 — ресивер; 2 — конденсатор; 3 — трубопровод от компрессора к конденсатору; 4 — клапаны для заправки и выпуска хладагента; 5 — трубопровод высокого давления; 6 — датчик давления хладагента; 7 — трубопровод низкого давления; 8 — испаритель; 9 — компрессор; 10 — редуктор.

Хладагент: он есть или его нет?

И при слишком низком, и при избыточно высоком давлении хладагента датчик давления может запретить компрессору включаться.

Низкое давление — следствие негерметичности трубок, шлангов, уплотнений, теплообменников и самого компрессора.

Вероятна протечка хладагента на возрастных автомобилях там, где трубки проходят вдоль лонжерона. Алюминий является электрохимическим протектором по отношению к стали, но сам интенсивно корродирует. Нужно промыть это место, просушить и обработать антикором.

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Высокое давление может образоваться после неквалифицированной заправки системы с передозировкой хладагента. Поначалу всё работает, но если машина постоит на жаре, давление может превысить допустимую величину.

Встречаются и мелкие пакости перекупщиков машин, загоняющих в систему наряду с малым количеством хладагента сжатый воздух. Эта забава популярна зимой, когда кондей всё равно не должен работать, но понять причину сразу нелегко.

Как проверить?

Для проверки наличия хладагента надо отвернуть защитный колпачок с заправочного вентиля на более толстой трубке (обратке) и слегка нажать тонким предметом на кончик ниппеля, прикрыв окружающее пространство ветошью. Слабое шипение или отсутствие реакции говорят о большой утечке рабочего вещества. В идеале пшикать должно примерно как из накачанного колеса.

Компрессор с электромагнитной муфтой А и с управляющим клапаном Б.

Неисправен компрессор и цепи его включения

Управление компрессорами всех типов — электрическое. Основных вариантов — два: вал стыкуется со шкивом через электромагнитную муфту (помните про громкий щелчок при включении?), либо вал крутится постоянно, а хладагент идет через электромагнитный клапан. Отсюда и набор возможных неисправностей. На подозрении — обмотки муфты и клапанов, проводка и предохранители.

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Как проверить?

Берем тестер и «прозваниваем», начиная с предохранителей.

На некоторых древних машинах компрессор крутил персональный ремень: надо убедиться в его рабочем состоянии. Если всё исправно, то виноват, скорее всего, сам компрессор. Чаще всего его на коленке не починить. А после замены систему нужно вакуумировать и заправить с помощью специального оборудования.

2. Кондиционер плохо охлаждает

Как проверить?

Проверку начнем из салона.

При запущенном двигателе включаем режим максимального охлаждения воздуха, задаем вентилятору климатической системы близкую к максимальной скорость, направляем потоки в среднюю зону (через дефлекторы в передней панели). Включаем кондиционер.

Температура воздуха выходе из дефлекторов Ларгуса до заправки  и после . На улице +26 °C. Причем даже до заправки кондиционер включался.

Спустя непродолжительное время воздух должен стать ощутимо холодным. В идеале, при внешней температуре 20–25 °C поток должен быть не теплее +9 °C. Можно примерно оценить температуру рукой, но лучше использовать разного вида термометры. Удобен термометр с выносным датчиком, который можно затолкать в воздуховод.

Если ясность не появилась, лезем под капот. Находим толстую и тонкую алюминиевые трубки кондиционера, идущие, в большинстве случаев, от передней части моторного отсека вдоль правого брызговика к моторному щиту. Соблюдая меры предосторожности, охватываем рукой толстую трубку — она должна быть ледяной. Если это не так, то кондей не работает должным образом: вероятнее всего, вышел хладагент.

БОЛОТНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ В 30‑х годах прошлого столетия, еще до эпохи дорогостоящих автомобильных кондиционеров, в моду вошли их дешевые заменители — кулеры. Внутри вывешенной на окне трубы располагался картридж из пористого или волокнистого материала, который постоянно смачивался водой. Когда машина находилась в движении, вода интенсивно испарялась, охлаждая воздух. Основные недостатки кулеров — необходимость частой дозаправки водой, а также запах сырости, из-за которого и появилось американское название — swamp cooler, от swamp — «болото».

Как сэкономить на обслуживании кондиционера, читайте на следующей странице.