Как Alphard, только еще роскошнее: в Шанхае представлен новый Lexus LM

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Модель будет продаваться более чем в 60 странах.

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Премиальный минивэн построен на платформе GA-K. Отмечается, что жесткость кузова на кручение по сравнению с прошлым поколением выросла на 50%. Адаптивная подвеска AVS обновлена и должна обеспечивать отличную плавность хода.

Салон будет исполнен в двух версиях: на 4 и 7 мест. Первый вариант включает два отдельных пассажирских кресла с функцией массажа, 48-дюймовый монитор на перегородке за первым рядом сидений, холодильник, выдвижные подножки, беспроводные зарядки и так далее.

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Семиместная версия скромнее. Пассажирам достанется 14-дюймовый экран, а среди опций есть круговой обзор, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе.

За Рулем

По агрегатам также есть две версии: подзаряжаемый гибрид на базе мотора 2,5 л для Европы и гибрид без функции подзарядки с двигателем 2,4 л для Китая.

Новинку предложат в 60 странах. Продажи в Китае стартуют летом, в Европе – осенью.

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Источник: Lexus

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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