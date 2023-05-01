Как остановить машину, если водителю резко стало плохо

Увы, от такой ситуации никто не застрахован, поэтому вооружиться знаниями будет не лишним.

В сводках дорожно-транспортных происшествий нередко фигурирует формулировка, что водителю стало плохо за рулем. И если в этот момент он был в салоне не один, то, зная некоторые принципы, пассажир вполне может помочь избежать страшных последствий.

Если водитель уснул, то разбудите его криком или резким толчком, придерживая руль автомобиля.

Если же водитель отключился, то действовать придется быстро и надеясь на удачу. Первым делом включите аварийку, чтобы предупредить водителей вокруг, что есть проблема.

Если у авто механическая коробка, то поверните ключ против часовой стрелки, но не до конца, чтобы не заблокировать руль. Машина начнёт тормозить двигателем, вы тем временем попытайтесь съехать с дороги на обочину. Или хотя бы в кусты, сугроб, высокую траву, чтобы погасить скорость. Можно аккуратно притормаживать ручником, не отпуская кнопки. Работайте им дозированно, чтобы машину не занесло.

Если коробка автоматическая, ситуация куда опаснее. Попробуйте перевести селектор коробки в нейтральную позицию, если нога водителя давит на газ – это предотвратит разгон. Если ногу можно убрать, то возьмите управление рулем в свои руки и ждите, пока сила трения не замедлит машину. Далее пытайтесь прижаться к обочине или съехать в кусты.

Многие современные машины оснащены системой экстренного торможения в случае возникновения препятствия на дороге. В этом случае подготовьтесь к столкновению сами и предупредите других пассажиров.

И не пытайтесь притереться к бордюру, машина может перевернуться.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram

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