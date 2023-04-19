Полисы ОСАГО станут доступнее

Скоро можно будет оформить «автогражданку» всего на один месяц.

Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Это позволит сократить на дорогах количество транспортных средств без полисов ОСАГО.

Проблема заключается в том, что тем, кому страховой полис нужен всего на несколько дней или недель, не видят смысла покупать его на год, а потом идти в страховую, чтобы расторгнуть договор и вернуть часть денег. Проще, в случае штрафа за езду без ОСАГО, оплатить его с 50-процентной скидкой (400 рублей). Согласно закону, штраф за это нарушение не может выписываться чаще, чем раз в сутки.

В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50%-ной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным авторов законопроекта, без действующего полиса ОСАГО по дорогам ездит порядка 3-4 млн транспортных средств.

Вопрос только в том, сколько будет стоить ОСАГО на месяц. Это однозначно не будет 1/12 от цены годового полиса. Вероятнее всего, его цена все равно окажется выше суммы штрафа. Тем не менее, полис ОСАГО станет дешевле для тех, кому он нужен на месяц.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС