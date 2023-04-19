Кроссовер BYD Song L собирается жестко конкурировать с Tesla Model Y

Но пока в Шанхае показали лишь концепт автомобиля.

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера концепта BYD Song L. Это электрический полноприводный кроссовер в стиле фастбека, и BYD называет его электромобилем B-класса. Он основан на электронной платформе 3.0, и компания BYD официально объявила во время короткой пресс-конференции, что модель Song L будет выпущена в 2023 году и составит конкуренцию Tesla Model Y.

Автомобиль оснащен безрамными дверями и задним спойлером с электроприводом, а также новой системой DiSus-A, которая управляет пневматическими подвесками.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Как обычно, в BYD говорят, что целевой аудиторией L является молодежь. Кажется, в Китае нет электромобилей предназначенных для людей в возрасте.

Ожидается, что цены на него будут начинаться с 300 000 юаней (3,5 млн рублей), для сравнения, Tesla Model Y стартует с 261 900 юаней. (3 млн рублей).

Выход на рынок серийного Song L ожидается во второй половине года.

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Источник, фото: Сarnewschina