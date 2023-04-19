За портреты героев на машинах штрафовать не будут. При одном условии
Сотрудники полиции не будут привлекать к ответственности водителей, разместивших на автомобилях в дни проведения патриотической акции «Бессмертный полк» портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Это не будет считаться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности. Однако, как подчеркнула Волк, наносимые на автомобили изображения не должны ограничивать обзор водителю.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Чтобы фотографии сохранились в достойном виде, МВД советует крепить их на стекла с внутренней стороны автомобиля.
В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после Дня Победы.
Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Можно также разместить на машине фотографии орденов и медалей ветерана, историю его подвига.
Из-за соображений безопасности мероприятие в традиционном формате шествие «Бессмертный полк» в этом году проводить не будут, но при этом будут новые как очные, так и онлайн-форматы акции.
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Источник: ТАСС
Фото: Замир Усманов/ТАСС
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