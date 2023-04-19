#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

За портреты героев на машинах штрафовать не будут. При одном условии

Речь об участии в патриотической акции «Бессмертный полк».

За РулемРегистрацию автомобиля можно прекратить удаленно

Сотрудники полиции не будут привлекать к ответственности водителей, разместивших на автомобилях в дни проведения патриотической акции «Бессмертный полк» портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Это не будет считаться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности. Однако, как подчеркнула Волк, наносимые на автомобили изображения не должны ограничивать обзор водителю.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Чтобы фотографии сохранились в достойном виде, МВД советует крепить их на стекла с внутренней стороны автомобиля.

В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после Дня Победы.

Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Можно также разместить на машине фотографии орденов и медалей ветерана, историю его подвига.

Из-за соображений безопасности мероприятие в традиционном формате шествие «Бессмертный полк» в этом году проводить не будут, но при этом будут новые как очные, так и онлайн-форматы акции.

Источник: ТАСС

Фото: Замир Усманов/ТАСС

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 238
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0