За портреты героев на машинах штрафовать не будут. При одном условии

Речь об участии в патриотической акции «Бессмертный полк».

Сотрудники полиции не будут привлекать к ответственности водителей, разместивших на автомобилях в дни проведения патриотической акции «Бессмертный полк» портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Это не будет считаться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности. Однако, как подчеркнула Волк, наносимые на автомобили изображения не должны ограничивать обзор водителю.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Чтобы фотографии сохранились в достойном виде, МВД советует крепить их на стекла с внутренней стороны автомобиля.

В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после Дня Победы.

Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Можно также разместить на машине фотографии орденов и медалей ветерана, историю его подвига.

Из-за соображений безопасности мероприятие в традиционном формате шествие «Бессмертный полк» в этом году проводить не будут, но при этом будут новые как очные, так и онлайн-форматы акции.

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Источник: ТАСС

Фото: Замир Усманов/ТАСС