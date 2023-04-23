Чего мелочиться: внедорожник въехал сразу на второй этаж жилого дома
Калифорнийские спасатели (США) были вынуждены по-настоящему использовать свои навыки, когда приехали на странный вызов, связанный с внедорожником.
В результате ДТП он каким-то образом сумел врезаться в дом и оказался сразу на втором этаже.
Вместе с Калифорнийским дорожным патрулем спасатели установили подпорки крыши, прежде чем вытащить единственного пассажира автомобиля. А местной коммунальной службе пришлось отключить электричество во всем районе.
Хорошей новостью стало то, что никто из жильцов дома в результате инцидента не пострадал.
Сам дом расположен рядом с холмом, который находится примерно на том же уровне, что и крыша навеса, на которую приземлился внедорожник. Это некоторым образом объясняет, как вообще произошла эта авария – скорее всего, водитель сильно превысил скорость и «взлетел». Но власти продолжают расследовать инцидент и обстоятельства, которые к нему привели.
Хозяевам дома, судя по фото, наверняка потребуется много времени, чтобы привести его в порядок.
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Источник: Carscoops
Фото: CAL Fire NEU
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