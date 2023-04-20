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Массовая карма настигает обочечников на трассе М-4 (видео)

Десяткам автомобилей пришлось разворачиваться и двигаться в обратном направлении…

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Дальнобойщик заснял на камеру смартфона любопытную ситуацию, сложившуюся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Огромная группа автомобилистов, решивших объехать пробку по проселочной дороге в поле, была вынуждена вернуться обратно.

Источник поясняет, что непреодолимой преградой для решительных обочечников стала река.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Поэтому десяткам автомобилей пришлось разворачиваться и двигаться в обратном направлении - в надежде вернуться к движению по асфальту и к какому-то подобию пиетета и чести.

Однако реализовать этот порыв оказалось не так уж просто: былой выезд на асфальт остался далеко позади, а тот, что подвернулся, был отягощен солидной канавой.

Поэтому все, кто честно стоял в пробке на М-4 в Ростовской области, получили прекрасный бонус: импровизированный оффроуд в исполнении владельцев самых различных машин.

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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