Есть место в паркинге? Теперь это отдельный объект недвижимости

Принципиальные разъяснения дал Конституционный суд РФ.

Машиноместа в общем паркинге или коллективной автостоянке приравнены к отдельным объектом недвижимости. Как пояснили в Конституционном суде РФ, их можно регистрировать в ЕГРН без согласия остальных собственников и решения общего собрания.

Рассматривая дело конкретного владельца машиноместа в паркинге, судьи обратили внимание, что на протяжении многих лет правовой режим машиномест не был прописан в законе. Формально они считались общим имуществом, а по факту были индивидуальным – с обозначенными границами и присвоенным номером. При этом нормы ГК РФ закрепляют за участником любой долевой собственности право требовать выдела своей доли из общего имущества.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Поэтому КС указал на необходимость внести соответствующие изменения. Вплоть до этого на машиноместа не должно распространяться преимущественное право покупки другими собственниками, поскольку именно это создает наибольшие сложности для гражданского оборота машиноместа. Кроме того, собственник имеет право потребовать выделения доли и регистрации собственности на объект недвижимости через суд, который должен убедиться, что получить согласие всех собственников или решение общего собрания не представляется возможным.

«За рулем» можно читать в Viber



Источник: Российская газета

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»