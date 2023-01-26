Стоимость машиноместа падает, но покупать их не спешат

Несмотря на невысокий спрос, они по-прежнему стоят дорого в связи с повышением себестоимости строительства.

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В 2022 году в Москве на 36% снизился спрос на машиноместа. И это даже с учетом того, что к концу года цена упала с максимальной 2,5 млн рублей в июле прошлого года до 2,2 млн в декабре.

Как подсчитали специалисты риелторской компании «Метриум», коэффициент обеспеченности машиноместами на первичном рынке Москвы за последние пять лет снизился вдвое. По их данным, на данный момент в столичных новостройках в среднем на две квартиры приходится одно парковочное место.

«Девелоперы стали строить меньше машиномест. Эта тенденция обусловлена тем, что клиенты медленно их раскупают. Большинство сделок на первичном рынке совершается с ипотечным обременением, поэтому граждане откладывают приобретение парковочных мест и кладовок», — объяснила управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка.

Источник: РИА Недвижимость

Фото: Unsplash