Стоимость машиноместа падает, но покупать их не спешат

В 2022 году в Москве на 36% снизился спрос на машиноместа. И это даже с учетом того, что к концу года цена упала с максимальной 2,5 млн рублей в июле прошлого года до 2,2 млн в декабре.
Как подсчитали специалисты риелторской компании «Метриум», коэффициент обеспеченности машиноместами на первичном рынке Москвы за последние пять лет снизился вдвое. По их данным, на данный момент в столичных новостройках в среднем на две квартиры приходится одно парковочное место.
«Девелоперы стали строить меньше машиномест. Эта тенденция обусловлена тем, что клиенты медленно их раскупают. Большинство сделок на первичном рынке совершается с ипотечным обременением, поэтому граждане откладывают приобретение парковочных мест и кладовок», — объяснила управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка.
Источник: РИА Недвижимость
Фото: Unsplash
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