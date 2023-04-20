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Правительство России одобрило продажу завода Volkswagen

Активы передадут холдингу «Авилон».

За РулемВолгу предложили возродить

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой, рассказали источники, знакомые с решением совещательного органа. Как и говорили ранее, актив будет продан автодилерскому холдингу «Авилон», стоимость сделки не разглашается.

Напомним, 17 марта Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen AG в России по иску группы ГАЗ о взыскании с немецкого автоконцерна 15,6 млрд руб. Этот иск удивил руководство Фольксвагена.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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3 апреля суд снял арест на объекты недвижимого и движимого имущества VW, а позже ГАЗ подал новый иск к Volkswagen – уже на 28,4 млрд руб. Но и в этом случае суд отказал в требованиях истцу.

Таким образом ГАЗ пытался остановить процесс продажи калужской площадки Volkswagen, считают источники. Помимо «Авилона» и АФК на завод в Калуге мог претендовать австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, который в 2010–2020 гг. возглавлял совет директоров группы ГАЗ.

Партнером «Авилона» в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery. Известно, что губернатор Калужской области Владислав Шапша на Шанхайском автосалоне вел по этому поводу переговоры с руководством Chery.

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Источник: «Ведомости», Владислав Шапша/Телеграм

Фото: Фольксваген Груп Рус

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За РулемАлексеева Елена
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