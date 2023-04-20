Правительство России одобрило продажу завода Volkswagen

Активы передадут холдингу «Авилон».

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой, рассказали источники, знакомые с решением совещательного органа. Как и говорили ранее, актив будет продан автодилерскому холдингу «Авилон», стоимость сделки не разглашается.

Напомним, 17 марта Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen AG в России по иску группы ГАЗ о взыскании с немецкого автоконцерна 15,6 млрд руб. Этот иск удивил руководство Фольксвагена.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

3 апреля суд снял арест на объекты недвижимого и движимого имущества VW, а позже ГАЗ подал новый иск к Volkswagen – уже на 28,4 млрд руб. Но и в этом случае суд отказал в требованиях истцу.

Таким образом ГАЗ пытался остановить процесс продажи калужской площадки Volkswagen, считают источники. Помимо «Авилона» и АФК на завод в Калуге мог претендовать австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, который в 2010–2020 гг. возглавлял совет директоров группы ГАЗ.

Партнером «Авилона» в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery. Известно, что губернатор Калужской области Владислав Шапша на Шанхайском автосалоне вел по этому поводу переговоры с руководством Chery.

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Источник: «Ведомости», Владислав Шапша/Телеграм

Фото: Фольксваген Груп Рус