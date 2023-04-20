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«Китайский Wrangler» BAIC BJ40 в России! Когда? Почем?

В Шанхае показали внедорожник BAIC BJ40, который уже появился на российском сайте бренда.

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Внедорожник BJ40 является одной из трех моделей, с которой марка BAIC заходит на российский рынок. Вероятно, к нам эта (или почти эта) машина попадет под именем BJ40 Plus. Комплектация пока обещается только одна – Flagship

Если в лицевой части угадываются мотивы Jeep Grand Cherokee, то все остальное настойчиво отсылает к другому Джипу.

За Рулем

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Конечно же, это Wrangler: плоские двери со внешними петлями и «голым» металлом внутри, тканевые поручни, сравнительная теснота салона...

BAIC чуть компактнее прообраза, его габариты составляют 4630 х 1925 х 1871 мм при колесной базе 2745 мм.

Под капотом бензиновый турбомотор объемом 2 литра (225 л.с.), работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Как передает корреспондент «За рулем» из Шанхая, материалы отделки интерьера не особенно дорогие, мягким пластиком тут не балуют, не тот стиль. Но сделано все добротно, качественно и со вкусом.

У российских дилеров бренда такие машины появятся в ближайшее время. Рекомендованная розничная цена уже размещена на официальном сайте. Она не поражает демократичностью, но существенно ниже той, за которую сегодня можно купить новый Wrangler: 3 759 900 рублей.

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Видео: «За рулем» / Юрий Тимкин

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За РулемИннокентий Кишкурно
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