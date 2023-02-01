Китайские Jeep и G-Class: что готовят к производству на «Автоторе»?

Если прогнозы подтвердятся, в России появятся довольно крупные и мощные внедорожники местной сборки.

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Как «За рулем» сообщал ранее, вслед за Kaiyi на сборочный конвейер завода «Автотор» встанут модели еще двух китайских автопроизводителей — BAIC и Dongfeng. По словам председателя совета директоров калининградского предприятия Валерия Горбунова, среди новинок следует ожидать седан, кроссоверы и рамный внедорожник. Относительно последнего уже появились вполне правдоподобные версии.

По одному из вариантов, это мог бы быть Mengshi M-Hero 917 от компании Dongfeng. Однако этот внедорожник имеет двигатель в 1000 л.с. и режим краба для преодоления сложных участков бездорожья — судя уже по этим двум фактам, машина будет явно недешевой. Более вероятный кандидат на конвейер «Автотора» — это менее дорогой вариант из линейки BAIC.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

BAIC BJ40 PLUS

В частности, это отчетливо напоминающий пятидверный Jeep Wrangler рамный внедорожник BJ40 PLUS — он короче «прообраза» на 106 мм (4645 мм), имеет 250-сильный двигатель, подключаемый полный привод, независимую подвеску спереди и мост сзади. Более крупный BJ80 (габаритная длина — 4765 мм) дизайном отсылает к Mercedes-Benz G-Class и располагает уже 3-литровым 280-сильным двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатой АКП.

BAIC BJ80

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Источник: Русский автомобиль

Фото: BAIC