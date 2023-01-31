На «Автоторе» будут выпускать машины еще двух китайских брендов

Калининградский «Автотор» вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Kaiyi E5, и в планах компании выпустить до 100 тыс. машин в 2023 году.
Но поскольку высвободились мощности трех брендов (Kia, Hyundai и BMW), вполне логично, что одного партнера мало.
Стало известно, что в течение 2023 года «Автотор» запустит производство машин еще двух китайских брендов — BAIC и Dongfeng. Напомним, перелицованные Dongfeng уже выпускает «Моторинвест» (электромобили под собственной маркой Evolute). Есть у марки и прямые продажи.
Под продажи и обслуживание BAIC и Dongfeng в России уже зарегистрированы два новых юрлица — ООО «БАИК Рус» (созвучно с BAIC) и «Восток ветер Рус» (Dongfeng переводится как «восточный ветер»), оба принадлежат связанным с «Автотором» компаниям. Все они, как и «Каи Рус», были зарегистрированы 28 декабря прошлого года.
Правда, Одобрения типа транспортного средства на машины этих брендов пока нет, как, впрочем, и на Kaiyi E5, хотя последний должен поступить в продажу уже в первом квартале.
- При этом «Автотор» готов снова сотрудничать с BMW, Hyundai и Kia, если те захотят вернуться.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источники: «Коммерсантъ» и Телеграм-канал «Русский автомобиль».
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023