На «Автоторе» будут выпускать машины еще двух китайских брендов

Уже объявлено о сборке на мощностях предприятия китайского седана Kaiyi E5 (бренд —«дочка» Chery), а планы на остальные машины хотя и известны, но официально еще не подтверждены.

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Калининградский «Автотор» вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Kaiyi E5, и в планах компании выпустить до 100 тыс. машин в 2023 году.

Но поскольку высвободились мощности трех брендов (Kia, Hyundai и BMW), вполне логично, что одного партнера мало.

Стало известно, что в течение 2023 года «Автотор» запустит производство машин еще двух китайских брендов — BAIC и Dongfeng. Напомним, перелицованные Dongfeng уже выпускает «Моторинвест» (электромобили под собственной маркой Evolute). Есть у марки и прямые продажи.

Под продажи и обслуживание BAIC и Dongfeng в России уже зарегистрированы два новых юрлица — ООО «БАИК Рус» (созвучно с BAIC) и «Восток ветер Рус» (Dongfeng переводится как «восточный ветер»), оба принадлежат связанным с «Автотором» компаниям. Все они, как и «Каи Рус», были зарегистрированы 28 декабря прошлого года.

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Правда, Одобрения типа транспортного средства на машины этих брендов пока нет, как, впрочем, и на Kaiyi E5, хотя последний должен поступить в продажу уже в первом квартале.



Источники: «Коммерсантъ» и Телеграм-канал «Русский автомобиль».



Фото: Виталий Невар/ТАСС





