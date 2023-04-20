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Госдума рассмотрит новый законопроект о штрафах за опасное вождение

В ПДД есть понятие «опасное вождение», но реальной ответственности за него так и не появилось.

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В Госдуму на рассмотрение внесут новый законопроект об установлении ответственности за опасное вождение. Произойдет это уже в ближайшее время, сообщил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, другой законопроект об опасном вождении, принятый в 2017 году в первом чтении, рекомендован к отклонению во втором чтении на предстоящем пленарном заседании. Аналогичный законопроект ЛДПР тогда не был поддержан именно в пользу правительственного, добавил он.

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Нилов также перечислил основные отличия выдвигаемой инициативы: наличие умысла на агрессию у водителя; видеофиксация опасного вождения как доказательной базы для суда; привлечение к ответственности только на основании судебного решения; дифференцированный подход к наказанию (от простого штрафа к вилке «штраф или лишение прав» – в зависимости от склонности водителя к рецидиву такого поведения на дороге).

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Источник: Telegram

Фото: depositphotos.com

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