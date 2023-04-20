Госдума рассмотрит новый законопроект о штрафах за опасное вождение
В Госдуму на рассмотрение внесут новый законопроект об установлении ответственности за опасное вождение. Произойдет это уже в ближайшее время, сообщил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
По его словам, другой законопроект об опасном вождении, принятый в 2017 году в первом чтении, рекомендован к отклонению во втором чтении на предстоящем пленарном заседании. Аналогичный законопроект ЛДПР тогда не был поддержан именно в пользу правительственного, добавил он.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Нилов также перечислил основные отличия выдвигаемой инициативы: наличие умысла на агрессию у водителя; видеофиксация опасного вождения как доказательной базы для суда; привлечение к ответственности только на основании судебного решения; дифференцированный подход к наказанию (от простого штрафа к вилке «штраф или лишение прав» – в зависимости от склонности водителя к рецидиву такого поведения на дороге).
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Telegram
Фото: depositphotos.com
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен