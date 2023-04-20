За магнитные рамки стали лишать прав

Насколько это законно?

Автомобилисты поделились информацией, что Госавтоинспекция начала уделять пристальное внимание тому, как крепятся на машину номерные знаки. Особый интерес у инспекторов вызывает крепление номеров на магнитных рамках. Инспекторы ГИБДД называют их «быстросъемками» и распознают даже в потоке.

После остановки такого автомобиля водитель получает постановление о лишении прав «за управление машиной с регистрационными знаками, которые оборудованы устройствами, препятствующими идентификации либо позволяющими номера видоизменить или скрыть» (ч. 2 ст. 12.2 КоАП). Суды, как правило, видят в таких действиях злой умысел, с постановлением инспектора соглашаются и лишают водителя прав на срок от одного до трех месяцев или штрафуют на 5 тыс. рублей.

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Однако в ГИБДД неожиданно заявили, что штрафовать водителей за магнитные номера оснований нет. Требования к установке регистрационных знаков установлены приложением «Ж» к ГОСТ Р 50577-2018, согласно которому крепление номеров с помощью рамок допускается.

Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на госномере надпись «RUS», изображение флага России, буквы или цифры. Также допускается крепление номера через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований этих положений», – говорится в ГОСТе. Вопрос квалификации правонарушений по ч. 2 ст. 12.2 КоАП был рассмотрен Пленумом Верховного суда. Ответственность за установку номерных рамок с магнитным креплением КоАП не предусмотрена», – заявили в МВД.

Свой взгляд на этот вопрос у юристов. Так, Арег Оганесян считает, что наказание за управление транспортным средством, оборудованным подобными устройствами, по ч. 2 ст. 12.2 КоАП более чем обоснованно. А постановление пленума Верховного суда следует как раз трактовать как запрещающее магнитные рамки.

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Источник: Autonews

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com