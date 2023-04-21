Стало известно, сколько будет стоить ОСАГО на месяц
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому у автомобилиста будет возможность заключать договор ОСАГО на месяц. С одной стороны, это кажется выгодным для тех, что использует автомобиль в краткосрочном периоде. Но надо понимать, что стоимость месячного ОСАГО не будет равна 12-й части от годового полиса.
Начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков привел расчет стоимости полиса на шесть месяцев, которая лишь на 30% меньше годового.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Следовательно, ценообразование краткосрочных полисов, скорее всего, будет следовать той же логике. И месячный полис будет стоить около 20% от годовой премии», – оценил эксперт.
С ним согласен и вице-президент по автострахованию СК «Ренессанс страхование» Сергей Демидов, который добавил, что стоимость «автогражданки» на месяц окажется лишь немного ниже стоимости трехмесячного полиса, так как убыточность по краткосрочным программам высокая.
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Источник: Газета.ru
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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