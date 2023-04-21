Стало известно, сколько будет стоить ОСАГО на месяц

Страховщики оценили месячный полис в 20% от страховки за год.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому у автомобилиста будет возможность заключать договор ОСАГО на месяц. С одной стороны, это кажется выгодным для тех, что использует автомобиль в краткосрочном периоде. Но надо понимать, что стоимость месячного ОСАГО не будет равна 12-й части от годового полиса.

Начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков привел расчет стоимости полиса на шесть месяцев, которая лишь на 30% меньше годового.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Следовательно, ценообразование краткосрочных полисов, скорее всего, будет следовать той же логике. И месячный полис будет стоить около 20% от годовой премии», – оценил эксперт.

С ним согласен и вице-президент по автострахованию СК «Ренессанс страхование» Сергей Демидов, который добавил, что стоимость «автогражданки» на месяц окажется лишь немного ниже стоимости трехмесячного полиса, так как убыточность по краткосрочным программам высокая.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Газета.ru

Фото: Александр Рюмин/ТАСС