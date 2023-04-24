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Самые красивые: названы автомобили с лучшим дизайном

Подведены итоги престижной премии «Лучший автомобильный дизайн-2023».

За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

Самые красивые автомобили выпускают Ferrari и Genesis. Теперь это подтверждено официально: две марки стали победителями премии Car Design Award-2023 («Лучший автомобильный дизайн-2023»).

Конкурс проводится с 2014 года, а лучших выбирают в трех номинациях: «концептуальные автомобили», «серийные автомобили» и «язык дизайна бренда». Команда Genesis получила в этом году награду за облик концепта X Convertible. Ferrari отметили дважды – за внешний вид серийного кроссовера Purosangue и за общую фирменную стилистику итальянской марки.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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На второе место в категории «серийные автомобили» жюри поставило Toyota Prius пятого поколения, на третье – новый Jeep Avenger, первый электрический кроссовер в истории американской марки. В номинации «Лучший язык дизайна бренда», помимо Ferrari, также были отмечены Kia и Hyundai.

За Рулем
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Источник: CarDesignaWard

Фото: https://cardesignaward.org/en/finaliste/

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