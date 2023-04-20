В России практически не осталось иномарок массового сегмента

По всей стране их насчитали не более 300.

В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории, их осталось чуть более 300. Согласно информации на сайтах официальных представительств Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai, на всю страну осталось лишь 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента. А по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), реальных запасов и того меньше, счет идет буквально на десятки.

Больше всего в наличии в настоящее время автомобили Skoda Rapid — 127 и Volkswagen Polo — 93. Citroen C4 насчитали 48 штук, а популярной и когда-то бюджетной Kia Rio — всего 45. Таких моделей, как Renault Logan, в наличии и вовсе нет.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

При этом цены на автомобили массового сегмента выросли в 1,5–2 раза. К примеру, Kia Rio в базовой комплектации, которая в 2021 году стоила 900 тыс., сейчас можно купить за 1,5 млн рублей.

Восполнить дефицит машин за счет параллельного импорта вряд ли удастся, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его мнению, расходы на логистику и таможенное оформление делают поставки машин в Россию невыгодными.

«За рулем» можно читать в Viber



Источник: Известия

Фото: depositphotos.com