В Москве мужчина закидал Роллс-Ройс прокатными самокатами
Необычный инцидент произошел ранним утром в Москве на автостоянке у Нового Арбата. По какой-то причине объектом ненависти крепко выпившего мужчины стал припаркованный Rolls-Royce Phantom Coupe.
Гражданин не придумал ничего лучшего, как начать бросать на машину стоящие тут же прокатные электросамокаты.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Больше всего досталось лобовому стеклу – в результате нескольких целенаправленных ударов оно оказалось разбито. Проезжавший мимо экипаж ДПС задержал дебошира.
По данным источника, ранее эта машина принадлежала сооснователю «Дон-Строй» Дмитрию Зеленову, в декабре 2022-го погибшему на Антибах. Сейчас машиной владеет Шамиль Эдиев, в 2017 году фигурировавший как посредник конфликта в скандале с ювелирной компанией Graff Diamonds (Кипр).
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Источник: Baza
Фото: https://t.me/bazabazon
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