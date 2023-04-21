В Москве мужчина закидал Роллс-Ройс прокатными самокатами

Прямо в центре столицы гражданин неожиданно разозлился на припаркованный автомобиль.

Необычный инцидент произошел ранним утром в Москве на автостоянке у Нового Арбата. По какой-то причине объектом ненависти крепко выпившего мужчины стал припаркованный Rolls-Royce Phantom Coupe.

Гражданин не придумал ничего лучшего, как начать бросать на машину стоящие тут же прокатные электросамокаты.

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Больше всего досталось лобовому стеклу – в результате нескольких целенаправленных ударов оно оказалось разбито. Проезжавший мимо экипаж ДПС задержал дебошира.

По данным источника, ранее эта машина принадлежала сооснователю «Дон-Строй» Дмитрию Зеленову, в декабре 2022-го погибшему на Антибах. Сейчас машиной владеет Шамиль Эдиев, в 2017 году фигурировавший как посредник конфликта в скандале с ювелирной компанией Graff Diamonds (Кипр).

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Источник: Baza

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