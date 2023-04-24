#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Современный и недорогой: еще один конкурент нового КАМАЗа

Этот Sitrak гораздо проще навороченного Shacman X6000, но именно этим и интересен.

За РулемЧелябинская область начнет собирать тягачи Sitrak

В России появляется все больше китайских магистральных тягачей, и недалек тот день, когда они составят реальную конкуренцию российскому грузовому автопрому.

Причем машины эти очень разные: если Shacman X6000 можно условно отнести к люкс-сегменту, то новенький Sitrak нацелен на более доступный сегмент.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Кабина – чуть ниже, чем у Шакмана: потолок над самой макушкой. Тем не менее, пространства хватает, и спальных мест также два.

На нижней полке есть климатический блок, с которого можно управлять стеклоподъемниками и люком в крыше. В этом же блоке есть USB-порт, а еще два находятся рядом с рычагом КП и под центральным монитором.

Интерьер – из простых, местами даже откровенно дешевых материалов, но все функционирует, все на своих местах и все вполне удобно. А что по технике? Смотрим полный видеообзор:

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube / MotorProject

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4308
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0